БТА с голяма новина от Болградската гимназия

Българският училищен пресцентър „БГ-Фокус“ беше открит днес, 14 април, в Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски“ в Украйна в рамките на тържествата по повод патронния празник на учебното заведение и 205-ата годишнина от рождението на Георги Стойков Раковски.

Откриването започна пред входа на пресцентъра, където водещите определиха новото пространство като място за слово, знание и обмен на идеи, предаде БТА.

Символичното прерязване на лентата беше извършено от директора на гимназията Снежана Скорич, генералния консул на България в Одеса Светослав Иванов и генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

На събитието присъстваха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев, ректорът на Измаилския държавен хуманитарен университет Ярослав Кичук, изпълнителният директор на сдружение „Музикаутор“ Иван Димитров, ръководителят на звукозаписното студио „Фифт Дигрий Саунд“ Николай Маджаров и командированият преподавател по история и култура на българския народ в Управление на образованието на район Тараклия, Молдова, Иво Христов.

По време на церемонията генералният директор на БТА Кирил Вълчев обяви откриването на 45-ия национален пресклуб на агенцията в Болград, който ще подпомага дейността на новия пресцентър. Той посочи, че БТА поема ангажимент безвъзмездно да обучава ученици по журналистика, да съдейства за създаването и разпространението на новини и да организира събития.

Проектът е реализиран от организацията „Събуждане“ към гимназията по предложение на Генералното консулство на България в Одеса и е одобрен от Министерството на външните работи на България в изпълнение на РМС № 729 от 30 октомври 2025 г. и във връзка с ПМС № 224 от 30 октомври 2025 г., в рамките на програмите за подпомагане на българските общности в чужбина.

„С откриването на българския пресцентър „БГ-Фокус“ поставяме началото на инициатива, която ще даде възможност на младите хора да развиват своите умения и да бъдат активна част от съвременната информационна среда“, посочиха водещите.

В рамките на събитието ученици представиха своите очаквания от новото пространство. „Мечтая да стана журналистка и да разказвам истинските истории на хората“, каза една от гимназистките.

Учениците Ксения Перели, Елена Колпакчи и Наталия Статова ще участват в подготовката и разпространението на новини от Болградската гимназия за Българската телеграфна агенция.

„Тук ще се учим да говорим отговорно и да търсим истината“, заявиха ученици по време на представянето.

По време на церемонията беше изразена благодарност към Генералното консулство на България в Одеса за подкрепата при реализирането на проекта, както и към БТА за медийната подкрепа и вниманието към българските общности в чужбина.

Откриването на пресцентъра е част от програмата на празничния ден, в рамките на който по-рано се състоя поднасяне на цветя пред паметника на Георги Стойков Раковски, както и представяне на новия химн на гимназията.

