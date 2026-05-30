Кметът на Варна гори. Заковаха го за незаконния град

Всички опити на варненския кмет Благомир Коцев да се измъкне сух от аферата с незаконния град в местността Баба Алино, прехвърляйки вината върху предшествениците му от ГЕРБ, бяха разбити на пух и прах от временно изпълняващия длъжността началник на Дирекцията за национален строителен контрол Георги Даракчиев.

Близо 80 от незаконните постройки в Баба Алино, които са общо 104, са вдигнати по време на мандата на сегашния кмет на Варна Благомир Коцев, разкри Даракчиев.

Още през юни 2024 г. е било установено незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна, където днес има 104 сгради без необходимите строителни книжа, каза експертът.

По думите му съвместна проверка на ДНСК, район „Приморски“, Регионалната дирекция по горите и Икономическа полиция е констатирала нарушенията още преди близо две години.

„Констатирано е незаконно строителство на много ранен етап. По това незаконно строителство е трябвало да бъдат издадени заповеди за спиране и последващи заповеди за премахване“, каза Даракчиев.

Според него правомощията за това са били на Община Варна, тъй като става дума за строежи от пета и шеста категория.



По време на първите проверки през 2024 г. в района е имало значително по-малко постройки.



„Установени са били около двайсетина сгради. Оттогава до момента мащабът на строителството е нараснал значително“, каза Даракчиев.



Той добави, че след първоначалната проверка до общината са изпращани сигнали и указания за предприемане на действия, но въпреки това строителството е продължило.

Инспекторите са отишли на място по сигнал на икономическата полиция в града, както и на граждани, че в района се извършва сеч на дървета и незаконно строителство.

От регионалното звено на ДНСК са установили, че постройките нямат разрешително за строеж и са дали нареждания на общината във Варна, както и на район "Приморски", първо да бъде спряно строителството, а след това сградите да бъдат премахнати.

"Констатирано е незаконно строителство на много ранен етап. По това незаконно строителство е трябвало да бъдат издадени заповеди за спиране и последващи заповеди за премахване", каза Даракчиев.

Преди седмица кметът Благомир Коцев обяви, че ще бъде спряно незаконното строителство, за което не е знаел, а впоследствие обвини предшественика си от ГЕРБ Иван Портних, че строежът е започнал още по негово време през 2023 г. Коцев призна, че и служители на общината от сегашния екип са допуснали пропуски по казуса и дори предприе уволнения в общината, начело с шефа на строителния контрол.

Според шефа на ДНСК част от сградите са получили удостоверения за търпимост, издадени през 2023 г. Той обясни, че такъв документ може да бъде издаден само за строежи, изградени до 31 март 2001 г., които отговарят на определени законови изисквания.

Удостоверението за търпимост не е разрешение за строеж и не узаконява сградата. То само удостоверява определен статут на вече съществуващ строеж", подчерта той.

По думите му около 20 от сградите в комплекса са обхванати от подобни удостоверения. Сред въпросите, които институциите тепърва ще изясняват, е как в района са изградени електроснабдяване и водоснабдяване, при положение че сградите са без разрешения за строеж. А постоянно живеещи там имат електромери и водомери, което ще рече, че плащат и сметки.

„Извършени са проверки на инфраструктурата и са изискани документи от експлоатационните дружества. Към момента не е установено тя да е незаконна“, обясни Даракчиев.



По разпореждане на министъра на регионалното развитие ДНСК започва цялостна проверка на всички удостоверения за търпимост, издадени на територията на Община Варна от началото на 2023 г. до момента.



„Ще проверим дали това е изолиран случай или има и други подобни практики“, заяви Даракчиев.



Той допълни, че за сградите в комплекса трябва да бъдат издадени заповеди за спиране на строителството, последвани от процедури по премахване.

"Тези заповеди подлежат на съдебно обжалване и едва след влизането им в сила може да се пристъпи към събаряне на сградите", уточни временно изпълняващият длъжността началник на ДНСК.

За натиск, но упражняван над собственици на парцели, закупени от украинската групировка преди строежа, заговори също по бТВ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Според него собствениците на земи в района не продали имотите си съвсем доброволно.

"Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по недоброволен начин. Със заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си", каза лидерът на "Възраждане".

Той твърди, че представители на групировката са оказвали натиск върху собственици на имоти в района, за да ги склонят да продават земите си.

"Имаме информация, че тази групировка разполага със свое силово организирано крило. Хора, които са млади украински мъже, въоръжени. Хора, които разполагат с допълнителни стимули, за да могат да мотивират някой човек, който не иска да продаде, да продаде", заяви Костадинов.

От "Възраждане" първи оповестиха още през 2025 г. установените от тях незаконна сеч и фундаменти на сгради, както и вече започнато строителство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com