Абровски закова кмета на Варна. Ново разкритие за Баба Алино

Община Варна е уведомявана многократно от момента, в който Регионалната дирекция по горите е установила незаконна сеч в местността "Баба Алино" през 2023 г., още преди да се стигне до строителство в района.

Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов, който пръв сигнализира за проблема:

"Към онзи и до настоящия момент Община Варна е била със "широко затворени очи" по отношение на проблема. Защо, по какъв начин? Аз бих ви посъветвал да се срещнете с кмета и да го питате защо от 2023 г. до настоящия момент абсолютно нищо не е направил, при положение, че в документацията ние имаме писмо, където се коментира спиране на строителство. Да не говорим, че има издадени едни удостоверения, които са с неистинското съдържание и така нататък, но пак бих ви посъветвал да се видите с кмета на Община Варна и той да ви обясни".

Министър Абровски уточни, че са били сезирани и другите компетентни институции, включително Районна прокуратура във Варна, предаде БНР.

Фирмата, извършваща незаконното строителство, е отказала да изпълни нареждането на Регионалната дирекция по горите и да премахне загражденията. Ако това не се случи в 10-дневния срок, даден в сряда, ще се пристъпи към принудително премахване, заяви министър Абровски.

