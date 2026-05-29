Кабинетът се произнесе! Решението за американските самолети

Кабинетът "Радев" се произнесе за американските самолети на летище "Васил Левски". Правителството прие решение за удължаване до 30.06.2026 г. на срока на пребиваване на територията на Република България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

С Решение № 205 от 4 март 2026 г., Министерският съвет е разрешил пребиваването в България, с невоенен характер, на до 15 самолета и до 500 души обслужващ персонал от САЩ, разположени на летище „Васил Левски“ - София.

С настоящото решение не се променят характерът, параметрите и условията на вече приетото решение.

