Радев назначи още петима нови заместник-министри

Още петима нови заместник-министри в различни ведомства назначи със свои заповеди премиерът Румен Радев.

Станимир Христов Станев става заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.

Със заповед на министър-председателя в Министерството на вътрешните работи поста заместник-министър поемат Емил Ганчев Ганчев и Венцислав Янков Катинов.

Юлия Кирилова Тодорова пък е назначена за заместник-министър на младежта и спорта.

