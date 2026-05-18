Министър се ядоса. Спря огромните пари

МРРБ ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Здравей, България”.

Той обясни, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. „В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус”, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за „Хемус”. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път”, коментира Шишков.

Така по думите му МРРБ няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. „Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно”, каза Шишков.

Той е наредил проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение. Участъкът е пуснат в края на миналата година.

„Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Тази канавка не ѝ е мястото там. Не знам дали проектът е сгрешен, или имаме грешка в изпълнението, но не може по този начин”, каза Шишков.

Мястото ще бъде коригирано, защото в момента е опасно.

