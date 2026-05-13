Радев разпредели задачите на Атанас Пеканов и Иво Христов

Ясни са ресорите на двамата вицепремиери без портфейл, които не ръководят министерства. Те бяха определени с промени в устройствения правилник на Министерския съвет, след като кабинетът днес прие постановление за целта.

Заместниците на премиера Румен Радев ще отговарят за стратегическото развитие и координацията на политики и за управлението на европейските средства.

Така първото направление е отредено за заместник министър-председателя Иво Христов, който през уикенда съобщи, че ще отговаря за културата, образованието, спорта и туризма. Ресорът "стратегическо развитие и координация на политики" предполага по-широк кръг правомощия и отговорности и извън изредените сектори.

Атанас Пеканов без изненада поема еврофондовете - сфера, с която той и се занимаваше и преди. Пеканов беше три пъти досега вицепремиер по управлението на европейските средства - в два служебни кабинета на Стефан Янев и в двете служебни правителства на Гълъб Донев.

