Великобритания официално обяви, че ще предостави модерни безпилотни системи за обезвреждане на морски мини, изтребители „Тайфун“ (Typhoon) и разрушителя „Ейч Ем Ес Драгън“ (HMS Dragon) за участие в мащабна многонационална отбранителна мисия. Основната цел на операцията е да се гарантира сигурността и свободата на търговското корабоплаване в Ормузкия проток, предаде агенция Ройтерс. Така най-зловещите предсказания на Нострадамус за началото на Третата световна война, която ще пламне в Близкия изток, след като Великобритания се включи във военните действия, започват да се сбъдват. Мишел дьо Нострадам, известен по целия свят като Нострадамус, е френски лекар, фармацевт, математик и астролог, живял през XVI век, когато е предрекъл третия световен конфликт, както той нарича големите войни в книгата си.

Критичният петролен коридор под заплаха

Военният конфликт в Близкия изток сериозно ограничи корабоплаването през Ормузкия проток, което вече предизвика сериозни нарушения в износа на суровини и скок в цените на енергията на световните пазари. Регионът има стратегическо значение, тъй като през този тесен морски път преминава приблизително една пета от целия световен петролен трафик.

Британският министър на отбраната Джон Хийли съобщи за сериозния ангажимент на Обединеното кралство по време на виртуална среща с над 40 свои колеги от държавите, които се присъединяват към мисията. По думите му операцията ще стартира веднага, когато оперативните условия на терен го позволят. Джон Хийли бе категоричен, че заедно с техните съюзници тази многонационална мисия ще бъде изцяло отбранителна, независима и надеждна.

Финансов и военен ресурс за мисията

За да подкрепи своите сили, Лондон отпуска допълнително извънредно финансиране в размер на 115 милиона британски лири, равняващи се на около 155,5 милиона долара. Тези средства ще бъдат изцяло инвестирани в технологично обезпечаване за сигурност. Британският военен принос включва модерни автономни системи за откриване и неутрализиране на морски мини, както и високоскоростни безпилотни катери и специализирани системи за противодействие на вражески дронове. Въздушният контрол ще бъде поверен на изтребители „Тайфун“, които ще изпълняват редовни отбранителни въздушни патрули, а по вода ще действа разрушителят за противовъздушна отбрана „Ейч Ем Ес Драгън“, който в момента вече пътува към водите на Близкия изток.

Засилване на британското присъствие

Към днешна дата Великобритания вече разполага с над 1000 военнослужещи, позиционирани в региона в рамките на различни активни отбранителни операции. Част от тях включват специализирани наземни екипи за борба с безпилотни летателни апарати и активни ескадрили от бойни самолети. Чрез новото разгръщане на сили британското правителство се стреми да върне доверието на международните корабни оператори и да защити правото на свободно корабоплаване на фона на засиленото напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com