Кремъл отсече. Ето къде се срещат Путин и Зеленски

Възможна е среща между руския президент Владимир Путин и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Това може да стане по всяко време, заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Но отчете една подробност: засега подобна среща била възможна само в Москва.

„Президентът, говорейки на пресконференция в Кремъл, заяви, че е готов да се срещне със Зеленски в Москва за разговори по всяко време“, припомни Песков.

Среща между Путин и Зеленски извън Москва е възможна, само когато бъде "поставена точка" на специалната военна операция, а за това предстои още работа. „Среща в която и да е друга точка има смисъл само ако процесът (на уреждане) е напълно финализиран. А за да се финализира, да се "постави точка", все още трябва да се свърши много работа“, добави той.

Хуманитарното примирие от 9 до 11 май приключи. Русия продължава специалната си военна операция, заяви говорителят на Кремъл.

