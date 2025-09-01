Кремъл отсече за самолета на Урсула!

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България в неделя.
Това предадоха световните медии.
По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив.
От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.
"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".
