Трус в Брюксел! Арестуваха бивш дипломат номер 1 на ЕС

Белгийската полиция задържа бившия върховен представител на Европейския съюз (ЕС) по външни работи и сигурност, вицепрезидент на Европейската комисия Федерика Могерини по дело за измама.

Това съобщи вестник Le Soir, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

"Задържаните са трима. Единият е директорът на Колежа на Европа Федерика Могерини", пише вестникът, отбелязвайки, че бившият дипломат номер едно на ЕС вече е в ареста.

Вторият задържан в разследването на корупция в дипломатическата служба на ЕС е бившият генерален секретар Стефано Санино, който беше вторият човек в европейската дипломатическа служба, когато тя беше ръководена от Жозеп Борел, пише вестник l'Echo, позовавайки се на източници от белгийските сили за сигурност.

След като Кая Калас стана ръководител на дипломатическата служба на ЕС, Санино зае поста генерален директор на дипломатическата служба на ЕС за Близкия изток, Африка и Персийския залив. Той остава един от най-влиятелните и опитни служители на европейската дипломатическа служба.

Третият задържан е старши мениджър на Колежа на Европа, съобщава вестникът.

Белгийската полиция направи мащабна акция като претърси дипломатическата мисия на Европейския съюз в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни дома по случай на измама, пише Euractiv, позовавайки се на източници.

По време на обиските в сградата на Европейската служба за външна дейност са били открити документи, довели до ареста.

Претърсванията са част от разследване на предполагаемото неправомерно използване на средства на ЕС. Разследването обхваща периода от 2021 до 2022 г. Разследващите проверяват дали Колежът на Европа е бил наясно с търга за финансиране на новата Дипломатическа академия на ЕС, годишна обучителна програма за европейски дипломати в Брюж, финансирана от Службата за външни действия на ЕС.

Става дума за обстоятелствата около покупката на сграда в Брюж за 3,2 милиона евро, в която живеят дипломати, обучаващи академията.

