Голям конфликт на върха в Еврокомисията

Върховният представител на Европейския съюз по външни работи и политика за сигурност Кая Калас призна за голям конфликт с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тези разногласия обаче не са свързани с личните ни отношения, каза тя в интервю за естонската радиостанция KuKu.

Според Калас тя се отнася добре с председателя на Европейската комисия, но медиите описвали техния конфликт като спор между жени.

"Всъщност Европейската комисия не хареса институцията, която ръководя от самото начало. Това е по-скоро нещо междуведомствено. Опитвам се да докажа, че ако направим нещо заедно, всички печелят. Тогава Европа е по-силна", каза дипломатът.

Засега шефката на Еврокомисията не е коментираха конфликта

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com