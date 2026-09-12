НЛО вече са тема в Брюксел: Мистериозни обекти, пилотите мълчат
Франция анализира над 3300 случая
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Франция анализира над 3300 случая
ЕК обяви кога наредбите влизат в сила
Председателят на ЕК коментира миграционната криза в испанския анклав Сеута
По четвъртото плащане от ПВУ
От комисията следят внимателно ситуацията
Комисията представи годишния доклад за върховенството на закона в ЕС
Комисията откри наказателни процедури срещу редица държави
Брюксел призна сектора за стратегически и обещава защита при кризи, по-справедливи доходи и нови пазари
Комисията планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата
Plug-in хибридите от Китай стават все по-популярни в Европа
Говори Атанас Пеканов
Европейската комисия обмисля промени, които да намалят блокирания капитал в местни дъщерни дружества
Днес бе представен доклад за състоянието на цифровизацията в ЕС
Изборите за следващия Европейски парламент е през 2029 г.
Икономистът Петър Ганев посочва, че сегашният проблем не е срив на приходите, а раздута разходна част
Комисията издаде пет препоръки за нашата страна
Финансовият министър призна, че Брюксел твърдо продължава към процедура заради разминаванията в оценката на публичните финанси
България е отбелязала сериозен напредък в антикорупционните реформи
Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел
Има ли причини за притеснения в момента