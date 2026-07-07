Голям пробив за фермерите. ЕС готви щит за животновъдите

Европейската комисия прие първата стратегия за животновъдството - документ, който носи най-важната новина за фермерите: секторът вече се поставя сред стратегическите опори на Европа. Брюксел обещава по-силна защита при кризи, по-добри инструменти за управление на риска, подкрепа при болести по животните и нови възможности за финансиране. Целта е животновъдите да не бъдат оставени сами срещу високите разходи, пазарния натиск, климатичните проблеми и зависимостта от внос.

Европейски щит при кризи

В основата на стратегията е идеята животновъдният сектор да стане по-устойчив и по-добре подготвен за удари. Комисията ще укрепва инструментите за управление на риска и ще проучи нова схема за застраховане и презастраховане. Това е ключовият успех за фермерите, защото означава по-бърза реакция при кризи и по-голяма сигурност, когато стопанствата са под натиск.

Брюксел ще подпомага държавите членки и при справяне с болестите по животните. Акцентът пада върху профилактиката, ранното откриване и ранните действия, така че щетите за стопаните да бъдат ограничавани навреме, а не да се реагира едва когато загубите вече са тежки.

По-справедливи доходи и нови пазари

Стратегията поставя и въпроса за рентабилността. Комисията обещава да работи за по-справедливи доходи на фермерите, по-добър достъп до финансиране и по-силна конкурентоспособност на европейското животновъдство. Това включва иновации, кръгова икономика, биоикономика и по-добро използване на биомаса.

Друг важен момент е международната реципрочност. ЕС ще настоява производствените стандарти да бъдат по-добре съобразени с европейските изисквания, особено при хуманното отношение към животните. За фермерите това означава опит за по-честна конкуренция - европейските производители да не бъдат притискани от внос, който не спазва същите стандарти.

„Купи Европа“ и по-силен произход

Качеството на европейските животински продукти ще бъде извадено по-напред. Комисията планира по-силно етикетиране на произхода, признаване на високите стандарти и европейска схема за високи постижения. Идеята е фермерите да получат по-добро възнаграждение за качеството, което произвеждат.

Сред инструментите са географските указания, биологичното производство и кампанията „Купи Европа“. Така европейското мляко, месо, яйца и други животински продукти трябва да станат по-разпознаваеми и по-защитени на пазара.

Малки кланици и местни вериги

Стратегията обръща внимание и на регионите, където животновъдството е не просто бизнес, а основа на местната икономика. Комисията ще работи с държавите членки по план за връщане на устойчивото животновъдство в уязвими райони, които са застрашени от обезлюдяване и изоставяне.

Предвижда се и пътна карта за малки и подвижни кланици. Това може да помогне на местните вериги, да намали транспорта на животни и да върне повече стойност в селските райони. За малките стопанства подобна мярка е особено важна, защото им дава шанс да останат свързани с пазара, без да зависят изцяло от големи структури и далечни логистични вериги.

По-малка зависимост от внос

Стратегията върви заедно с план за действие в областта на протеините. Целта е Европа да разчита по-малко на вносни суровини и повече на собствено производство. През 2025 г. само 25% от протеините от маслодайни семена и протеинови култури са с произход от ЕС. Новата цел е този дял да достигне 35% до 2035 г.

Комисията ще подкрепя производството на протеинови култури в Европа, ще насърчава инвестиции и иновации и ще следи по-добре зависимостта от външни доставки. Това е важно не само за животновъдите, но и за продоволствената сигурност на целия съюз.

Сектор за милиарди и милиони работни места

Животновъдството дава около 40% от добавената стойност в селското стопанство на ЕС и генерира годишен оборот от 400 млрд. евро. То осигурява работа на около 7 милиона души в 4 милиона стопанства, често в райони, където другите икономически възможности са ограничени.

Затова новата стратегия е повече от административен документ. Тя е сигнал, че Европа вижда животновъдите като част от продоволствената сигурност, селските общности и икономическата устойчивост. За фермерите големият успех е именно това признание - секторът вече не се разглежда само през проблемите, а като стратегическа сила, която трябва да бъде защитена, финансирана и развивана.

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