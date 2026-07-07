Туристите масово се отказват от изгарящата Южна Европа. Къде отиват сега?

Рекордната гореща вълна в края на юни промени летните планове на много туристи в Европа. Вместо традиционните южни курорти все повече хора търсят по-хладни дестинации със зеленина, вода и по-меки температури. Новата тенденция вече има име - „coolcation“, или ваканция на хлад. На този фон северноевропейските градове започват да печелят пътешественици, които искат почивка без безсънни нощи и опасни горещини.

Жегата вече е фактор при избора

Европа още усеща последствията от силната гореща вълна в края на юни. Според „Гардиън“ температурни рекорди бяха отчетени във Великобритания, Германия, Нидерландия и Унгария, а Франция преживя няколко дни с над 40 градуса. Синоптиците предупредиха и за нов горещ тласък през юли, с температури значително над нормата в части от Западна Европа.

Точно това променя туристическата логика. За много хора лятната ваканция вече не означава непременно още повече слънце, плаж и 40 градуса на сянка. Все по-често тя означава чист въздух, прохладни вечери, езера, фиорди, острови и градове, в които може да се ходи пеша без риск от прегряване.

TimeOut описва тази промяна като възход на „coolcation“ - съзнателно избиране на северни и по-хладни дестинации вместо класическите горещи маршрути. Идеята е проста: туристите заменят знойните дни с пейзажи, вода и температури, при които почивката не се превръща в изпитание.

Гьотеборг излиза начело

На първо място в класацията на TimeOut е шведският Гьотеборг. Градът печели с комфортни средни температури през август - между 13 и 21 градуса, което звучи почти луксозно на фона на южноевропейските жеги.

Гьотеборг има и друго предимство - не е толкова претъпкан като Стокхолм. Канали, цветни дървени къщи, морски въздух и близост до островите на южния архипелаг го превръщат в градска ваканция с усещане за природа. До островите може да се стигне с ферибот, а това добавя точно онзи летен елемент, който туристите търсят - вода, движение и бягство от затворения град.

Според данни на туристическата агенция Opodo, цитирани от TimeOut, интересът към Гьотеборг е нараснал с 33%. Това показва, че тенденцията вече не е само разговор в социалните мрежи, а реална промяна в търсенето.

Стокхолм остава силен избор

На второ място е Стокхолм, където популярността също расте - с 22%. Шведската столица има естествено предимство, защото е разположена върху 14 острова и водата е част от ежедневието й. Това прави летните дни по-поносими дори когато температурите се вдигнат.

Стокхолм предлага и повече от прохлада. Сред най-препоръчваните места са средновековният квартал Гамла Стан, езерото Геласгорден близо до центъра и огромният Стокхолмски архипелаг с над 30 000 острова. Така градът комбинира култура, природа и възможност за бързо излизане от urban средата.

Културата на обществените бани също помага. В северните градове водата не е само гледка, а част от начина на живот. Затова „coolcation“ не означава непременно отказ от лятно усещане. Просто лятото се премества от плажовете с екстремни температури към градове и острови, където човек може да диша.

Северът и планините печелят

Сред другите предпочитани европейски дестинации за хладна лятна почивка през 2026 г. са Цюрих и Женева в Швейцария, Осло в Норвегия, както и Инсбрук и Залцбург в Австрия. Общото между тях е комбинацията от вода, планини, зелени пространства и по-умерен климат.

Цюрих и Женева печелят с езера, градска инфраструктура и близост до Алпите. Осло предлага скандинавска столица с достъп до фиорд, гори и острови. Инсбрук и Залцбург пък дават класическа алпийска алтернатива - култура, планински маршрути и вечери, които не задушават туристите.

Тези градове не заменят напълно Средиземноморието, но променят баланса. Ако преди северните дестинации често се възприемаха като пролетни или есенни, сега те все по-ясно влизат в лятната карта.

Новата ваканция е по-разумна

„Coolcation“ не е просто модна дума. Тя е реакция на реален проблем - летата в Европа стават по-горещи, а горещините вече влияят на здравето, транспорта, цените и качеството на почивката. Когато нощите не носят прохлада, а дневните разходки стават опасни, туристите започват да търсят друг тип комфорт.

Затова новата тенденция не означава край на морето и юга. Означава, че все повече хора ще планират почивката си според температурата, не само според снимките от плажа. Северът, езерата, фиордите и планинските градове вече не са резервен вариант. За мнозина те стават най-разумният избор за лято, което трябва да бъде почивка, а не изпитание.

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