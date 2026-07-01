3 европейски дестинации, където никога няма жега

Европа е в капана на поредното горещо лято, което превръща традиционните ваканции във Франция и Испания в истинско изпитание за издръжливост. Историческите температурни рекорди вече крият сериозни рискове за здравето, принуждавайки туристите да търсят спасение от т.нар. „топлинен купол“.

Британското издание Daily Express се допита до известния туристически експерт Саймън Калдер, който предлага три неочаквани дестинации на континента, където климатът остава перфектен за почивка.

Шетландските острови: Арктически повей на север

Ако искате да забравите какво е жега, рецептата е проста: тръгнете на север. Шотландия предлага много прохладни места, но истинското скрито съкровище са Шетландските острови.

Локация: Най-северният архипелаг на Обединеното кралство, намиращ се на географската ширина на Осло и Хелзинки.

Защо си заслужава: Средата на лятото е идеален момент за посещение. Освен свежия въздух, тук ще преживеете уникалния природен феномен на среднощното слънце, когато денят продължава почти денонощно.

Тарифа: Климатичният парадокс на Южна Испания

Възможно ли е да сте в Южна Испания и да не прегреете? Отговорът е Тарифа. Градът е разположен точно на Гибралтарския проток и се радва на уникален микроклимат.

Естествен климатик: Свежите атлантически бризове поддържат температурите в Тарифа с 4-5°C по-ниски от тези в Малага или Алмерия.

Контраст: Само на един хвърлей разстояние се намира Севиля (известна като „тиганът на Европа“), но в Тарифа ще се радвате на прохладен океански комфорт.

Пиренеите: Планинско спасение на границата

За тези, които не искат да се отказват от френския чар и испанския темперамент, планинската верига между двете страни е златната среда.

Логистика: Стигането е лесно - полет до летище Лурд и кратко пътуване с влак или автобус нагоре в планината.

Какво предплага регионът: Саймън Калдер съветва да отседнете в китните курортни и спа градчета. Пиренеите предлагат фантастична местна кухня, зашеметяващи пейзажи, разнообразни пешеходни маршрути и най-важното - гарантирано бягство от задушаващия летен пек.

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