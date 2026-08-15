Рачков направи нещо невиждано, Стоичков го допълни (СНИМКИ)

Нещо невиждано направи обичаният от цяла България актьор и водещ Димитър Рачков. Той предложи брак на любимата си Вики на Античния театър пред повече от 3000 души. Това се случи снощи, когато той представи в Пловдив спектакъла "Рачков и жените", предаде "Марица".

На самия финал Рачков слезе в оркестрината, където беше неговата любов, падна на колене и отправи предложението си за брак. Вики се развълнува, а приятелките ѝ, с които тя беше дошла да гледа спектакъла, веднага извадиха телефоните си, за да запечатат този изключителен момент.

Последва изпълнено с любов "Да" на микрофона.

"Дайте ѝ валидол!" пошегува се Рачков и добави: "И аз те обичам, Вики! Изпровизирам в момента". След това любимият актьор даде думата на Христо Стоичков, който бе на първи ред в публиката заедно със съпругата си Марияна.

Легендарната "осмица" с удоволствие прие да кумува на сватбата. "Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръгнеш по моя път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години", каза Стоичков.

Публиката, която едва се събра в пространството на Античния театър, не очакваше подобна изненада като предложение за брак и аплодира бурно Рачков и любовта му към Вики.

Спектакълът надмина всички очаквания на зрителите. Рачков им подари два часа и половина качествено забавление, гарнирано с истински истории, с искрени признания и безгранична любов.

Историята на "Рачков и жените" започна с първата жена - майка му, след което премина през Христина и Мария, и стигна до Вики, която, по всичко личи, а и самият той признава - е точната жена.

Не пропусна да се извини на останалите, че ги е разочаровал по някакъв начин, както и да издаде, че никога досега не се е женил, макар да е на 53 години. А сега му предстои да го направи. По емоциите на Вики стана ясно, че не е очаквала подобно романтично предложение. А Античният театър е идеалната сцена за такава красива любов.

Снимки: Катрин Гутман, "Марица"