Гаджето на Димитър Рачков със съдбовно решение

Виктория Кузманова, половинка на актьора и водещ Димитър Рачков, изненада последователите и приятелите си в мрежата с откровен и силно емоционален пост в социалните мрежи.

Тя съобщи, че затваря салона за красота, който е развивала в продължение на десет години – място, което нарича свой „дом“ и с което свързва едни от най-личните и важни моменти в живота си.

"Днес е последният ден на това място, което 10 години наричах дом. Изградих го с толкова много любов", споделя Виктория към кадри от съдбовната крачка. По думите ѝ именно там е преминала цялата ѝ бременност, там дъщеря ѝ Кари е направила първите си крачки, проговорила е и е пораснала пред очите ѝ.

Кузманова, която участваше с бившия си мъж в "Един за друг", признава, че решението не е лесно, но е изпълнено с благодарност и вътрешна яснота.

"Сърцето ми е пълно с благодарност за всеки спомен, смях и сълзи. И ето, че идва моментът — не да затворя страница, а да затворя цяла книга и с трепет да отворя нова", пише още бившата адреналинка. И завършва така: "Знам, че ни очаква нещо още по-хубаво."

