Нови открития от зората на човечеството. Гьобекли тепе проговори

Нови открития от зората на човечеството направи светилото на турската археология проф. д-р Неджми Карул, един от водещите специалисти по праистория в света, който проучва Гьобекли тепе в Югоизточна Турция. Екипът на проф. Карул попадна на правоъгълни постройки непосредствено под повърхността в новооткрит сектор за разкопки, съобщи Anadolu Agency. Находката дава нови сведения за начина, по който хората вероятно са живели в един от най-значимите неолитни археологически обекти в света.

Структурите принадлежат към това, което изследователите определят като втората фаза от обитаването на Гьобекли тепе. За разлика от по-известните монументални постройки на обекта, доминирани от масивни Т-образни каменни стълбове, новоразкритите пространства съдържат по-малко такива стълбове и е възможно да са имали по-скоро жилищно предназначение.

Откритието е направено в нов сектор за разкопки северно от основната защитена археологическа зона на Гьобекли тепе. Според ръководителя на разкопките проф. д-р Неджми Карул археолозите са започнали работа върху площ от около 1500 квадратни метра, след като растящите там маслинови дървета са били внимателно преместени.

Екипът извършва хоризонтални разкопки върху широка площ, преди да премине към по-дълбоките археологически пластове. Целта на този подход е да се установи как са били разпределени сградите в тази част на селището.

Останките започнали да се появяват почти веднага

"Започнахме от единия край на зоната и продължаваме на север", казва Карул.

Той обяснява, че правоъгълните постройки, датиращи от втората фаза на Гьобекли тепе, са открити непосредствено под съвременната повърхност. Това позволява на археолозите да установят техните планове и пространствената им организация много по-бързо от очакваното.

Проф. д-р Неджми Карул

В няколко случая екипът вече е достигнал до подовете на сградите.

Необичайно малката дълбочина отчасти се дължи на ерозията. Горните части на древните стени са били разрушени още преди много време и оцелелите части от постройките са останали близо до днешната земна повърхност.

По-малко стълбове, различен тип пространство

Новооткритите сгради наподобяват структури, разкопани по-рано в сектор, известен като GT1, но вътрешната им организация може да даде важни сведения за промените, настъпвали в Гьобекли тепе с течение на времето.

Карул посочва, че първоначалните данни показват отслабване на традицията за издигане на големи каменни стълбове в тези постройки. В тях има по-малко стълбове, а организацията на вътрешните пространства изглежда по-съвместима с всекидневни битови дейности.

Това кара археолозите да разглеждат една интригуваща възможност - част от новооткритите правоъгълни постройки може да са били жилища.

Засега обаче тази интерпретация остава предварителна.

Само стените и архитектурният план не са достатъчни, за да се установи как е била използвана една неолитна постройка. Затова изследователите ще анализират проби от почвата и седиментите, взети от вътрешността на структурите, и особено материали от нивото на подовете.

Микроскопични останки, следи от приготвяне на храна, растителен материал и други остатъци, запазени в тези отложения, могат да помогнат да се установи какви дейности са се извършвали в сградите.

"Първоначалното ни впечатление е, че те са били използвани като жилища", казва Карул, като подчертава, че са необходими допълнителни анализи, преди предназначението им да бъде установено със сигурност.

Гьобекли тепе е бил нещо повече от монументален център

Възможността да са открити още жилищни постройки е особено важна, тъй като дълго време Гьобекли тепе беше представян преди всичко чрез своята монументална архитектура.

Огромните Т-образни стълбове, кръглите и овалните структури и сложните изображения на животни промениха представите на археолозите за ранните неолитни общности. Разкопките през последните години обаче все по-ясно разкриват много по-сложно селище.

Изследователите вече са установили наличието на жилищни постройки редом с по-големи обществени структури. Това показва, че хората не са се събирали в Гьобекли тепе само периодично за церемонии.

Те са живели там.

Според Карул съвместното съществуване на обществени сгради и жилища показва, че Гьобекли тепе трябва да бъде разглеждан не просто като ритуален център, а като селище с различни типове архитектура, използвани едновременно.

Подобни модели се очертават и в други неолитни обекти, проучвани в рамките на по-мащабния проект Taş Tepeler ("Каменните хълмове"), който обхваща Гьобекли тепе и редица праисторически селища в района на Шанлъурфа. Официалното описание на проекта потвърждава, че тези изследвания все повече насочват вниманието към селищния характер на Гьобекли тепе.

Новият сектор за разкопки може да предостави на археолозите значително по-голям материал, въз основа на който да бъде възстановена структурата на селището.

Голяма площ все още предстои да бъде разкрита

Работата през този сезон ще бъде съсредоточена върху отстраняването на повърхностния пласт в по-широката зона на разкопките и разкриването на структурите непосредствено под него.

Екипът е установил също, че маслиновите дървета, които доскоро са растели в района, са причинили много по-малко щети на археологическите останки, отколкото първоначално се е предполагало. Преместването им все пак е позволило системното проучване на терен, който иначе би останал недостъпен.

В други части на Гьобекли тепе археологическите проучвания и консервационните дейности продължават паралелно. Разкопките около кръглите постройки по склона продължават, а работата по укрепването им е преминала от почти завършената Структура C към Структура D - една от най-впечатляващите монументални структури на обекта.

Новооткритите правоъгълни сгради все още са в начален етап на проучване и техните подови нива тепърва ще разкрият пълния си археологически материал.

Но ако допълнителните анализи потвърдят, че това са били жилищни пространства, откритието може да добави още един важен елемент към променящата се представа за Гьобекли тепе - не просто като място на монументални каменни стълбове, а като неолитна общност, в която церемониалната архитектура и всекидневният живот са съществували рамо до рамо.