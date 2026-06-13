Тъпани за Чудесата на България и Турция, награди за топ археолози
"Дипломация на Чудесата" събра над 250 ВИП гости от политическия, дипломатическия и научния елит
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"Дипломация на Чудесата" събра над 250 ВИП гости от политическия, дипломатическия и научния елит
Проф. Неджми Карул специално в София за "Дипломация на Чудесата"
Всички разкопки, които ще се проведат на Таш Тепелер ще започнат през юни