Нови находки в Таш тепелер. Разкриват тайните на неолита
Мехмет Нури Ерсой обяви голяма цел за Турция
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Мехмет Нури Ерсой обяви голяма цел за Турция
Всички разкопки, които ще се проведат на Таш Тепелер ще започнат през юни
Археологическите находки в Караново, Старчево и Добрич показват сходства в културите
Проф. Неджми Карул е ръководител на Катедрата по праисторическа археология в Истанбулския университет