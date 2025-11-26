Нови находки в Таш тепелер. Разкриват тайните на неолита

Културният и туристически министър на Турция Мехмет Нури Ерсой представи 30 нови находки, които хвърлят светлина върху Неолитния период в "Таш тепелер" (Каменни хълмове) – един от най-големите археологически проекти в историята на Републиката, пише турското издание Хюриет.

Ерсой сподели вълнуващите за научния свят нови открития по време на информационна среща, проведена в Центъра за посетители в Карахан тепе по повод петата година от проекта "Таш тепелер", който се изпълнява в Шанлъурфа.

На представянето, в което участваха управителят на Шанлъурфа Хасан Шъдлък, депутатът от АКП Джевaхир Асуман Язмаджъ, кметът на Шанлъурфа Мехмет Касъм Гюлпънар, ръководителят на разкопките в Taş Tepeler Неджми Карул и областният протокол, Ерсой подчерта, че статуята, открита в Сайбурч – изобразяваща мъртъв човек чрез изправено лице с характерен израз – представлява уникално откритие по отношение на погребалните ритуали и символичната изобразителност.

Ерсой съобщи също, че в структура D в Гьобекли тепе е намерена човешка статуя, за която се смята, че е поставена като дар. Тя представлява изключително естетичен и впечатляващ пример за скулптурния стил от Неолитния период.

Споделяйки и две нови релефни изображения на човешки лица, открити в Сефер тепе през сезон 2025 г., Ерсой подчерта, че тези произведения – едното изработено в изпъкнал, а другото в по-плосък релеф – имат различна естетика от наблюдаваната в Гьобекли тепе, Карахан тепе и Сайбурч. Той добави, че черният серпентинов мънисто с двулицев човешки мотив, открито в Сефер тепе, е важна находка, хвърляща светлина върху символичния свят на региона.

"Таш тепелер" ще бъде неолитичната столица на света“

В речта си Ерсой подчерта, че находките ясно показват наличието на гъсто населени селища с различни мащаби в Анадола преди 12 хиляди години. Идентифицирането на жилища, обществени сгради, погребения, пещи и пространства за обработка на храна показва преплитането на ежедневието с духовните ценности.

Министърът добави, че тези данни придобиват допълнителна стойност и във връзка с решението на президента Ердоган да обяви 2025 г. за „Година на семейството“, като позволяват да се покаже историческата дълбочина на семейната институция в Анадола чрез научни доказателства.

Ерсой заяви, че вярват, че това мащабно изследване ще утвърди "Таш тепелер" като неолитичната столица на света.

„Разкриват се тайните на Неолитния период“

Ерсой отбеляза, че Неолитната епоха включва най-големите трансформации в историята на човечеството: „Проектът Таш тепелер" разкрива една по една всички тайни на Неолитния период и показва най-ранните следи от цивилизацията с уникална дълбочина.“

Министърът подчерта, че всички находки в региона предоставят надеждни и обширни данни за научния свят.

Изложбите за Гьобекли тепе поставят рекорди

Ерсой припомни, че изложбата „Гьобекли тепе: Тайната на свещено място“, организирана в Римския Колизеум между 24 октомври 2024 г. и 2 март 2025 г., е привлякла 6 милиона посетители. Той обяви, че през февруари–юли 2026 г. в галерия James-Simon в Берлин ще бъде открита нова изложба, озаглавена „Откриване на обществото: Живот преди 12 000 години в Гьобекли тепе и Таш тепелер“.

Планират се изложби през есента на 2026 г. в Guildhall Art Gallery (Лондон) и през есента на 2027 г. в Националния музей в Токио на тема Гьобекли тепе/Таш тепелер.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com