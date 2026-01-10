Орбан с унищожителна реч срещу Брюксел

Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездънна яма, като същевременно насърчава корупцията.

Предлагам да продължим бунта срещу Брюксел.

Кметът на Будапеща да престане да сочи към правителството, а да започне да сочи към ЕС.

Пред Унгария има два пътя – на войната и мира, предлагам ви да изберем втория.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в речта си пред делегатите на конгреса на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, който определя партийните кандидати за изборите през април.

Военната икономика

Той отдели много време в речта си, за да обясни как украинците са поискали от западните страни да им предоставят 800 милиарда долара през следващите 10 години за възстановяване.

„И това не включва разходите за гарантиране на тяхната сигурност, които ще бъдат представени отделно“, протестира правителственият глава.

Той добави, че в светлината на това ръководството на ЕС вече е уведомило Унгария за плановете си за преход към „военна икономика“ в подкрепа на Украйна.

„Но изпращането на пари на Украйна е все едно да ги хвърлиш в бездънна яма, като по този начин се насърчава корупцията. Ако някой иска да краде, нека го направи, но не от нас. Рано или късно Брюксел също ще трябва да се изправи пред истината и да признае, че Украйна ни прави по-слаби, а не по-силни“, каза Орбан.

Пари за Украйна или за 14-та пенсия

Той потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.

„Военната икономика не е шега, не е детинщина; законите ѝ са безмилостни. Брюксел иска да започне война без пари. Украинците никога няма да изплатят заема“, каза Орбан.

Той предупреди, че Брюксел иска да принуди европейците да субсидират Украйна за сметка на собствените си икономики, като по този начин „унищожава бъдещето на собствените си деца“.

За изборите

Орбан потвърди, че ако Фидес спечели парламентарните избори, неговото правителство ще продължи да защитава традиционните консервативни ценности и ще се бори решително с нелегалната миграция, въпреки разногласията с ЕС. „Пред нас са два пътя. Единият е пътят на мира, по който вървим. Вторият е брюкселският път на войната“, каза Орбан, обръщайки се към делегатите на форума.

"След 20 години като премиер съм готов за тази задача повече от всякога", каза Орбан.

Той обяви, че е съставен "силен екип от 106 подбрани, висококачествени кандидати" за следващите избори. Той добави, че от този екип може да състави "не едно, а две пълни правителства още утре".

"Не се крием, не се промъкваме, гордо заставаме пред унгарския народ и го молим за още един четиригодишен мандат", каза Орбан. "Не гледаме никого отвисоко, не забравяме никого, всеки е важен за нас", допълни той.

Ако евентуално правителство на опозиционната Демократична коалиция и Партията за уважение и свобода застане на страната на Брюксел и "влезе във войната" и "реорганизира икономиката, тогава, скъпи млади хора, вие сте свършени", каза премиерът Виктор Орбан.

Той призова кмета на Будапеща Гергей Карачон да "спре да сочи към правителството и да започне да сочи към Брюксел; ЕС ще вземе най-много пари от жителите на Будапеща, тъй като там се намира най-голямата част от парите."

