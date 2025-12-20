Орбан с ново предупреждение към Европа

Идеята за изпращане на западни "мироопазващи сили" в Украйна, както и предложенията за конфискация на руските активи и обезщетение за щети на Украйна, поставиха Европа на ръба на война с Русия.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан на среща с активисти на управляващата партия Фидес на среща в Сегед. Речта му беше излъчена по телевизионния канал M1.

"Германците обмислят да изпратят мироопазващи сили в Украйна. И какво ще стане, ако попаднат под обстрел от руски войски и започнат да отвръщат на огъня? Това се нарича война", каза ръководителят на правителството.

Той смята, че рисковите призиви от редица лидери на ЕС трябва да се приемат изключително сериозно.

"Ние сме на ръба на войната", каза още Орбан.

Засягайки въпроса за репарациите, той каза, че "парите играят важна роля след края на войната."

"Можеш да кажеш на другата страна, че е загубила войната, а губещият е длъжен да плати репарации. Това беше случаят след Първата и Втората световна война. Но не можеш да го правиш по време на войната, защото означава, че ти самият участваш във войната, и тогава е въпрос на време и твоите войници да започнат да се бият," заключи ръководителят на унгарското правителство.

