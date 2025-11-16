Обран назова 3 държави, от които зависи Унгария

"Познаваме руснаците и знаем, че те ще останат тук. Ако някой си мисли, че Русия ще изчезне от европейската политика, това е глупаво", каза заяви унгарският премиер Виктор Орбан в подкаста MD Meets.

Той е категоричен, че въпросът за сигурността на Будапеща се определя от баланса между трите големи центъра - Берлин, Москва и Анкара.

"Това е триъгълник, който определя сигурността на Унгария. Затова трябва да намеря добро решение и за трите посоки, което ще бъде победа за унгарците", заключи той.

