Свят

Обран назова 3 държави, от които зависи Унгария

Сигурността на Будапеща зависи от баланса между тях, каза той

Обран назова 3 държави, от които зависи Унгария
Снимка: БТА
16 ное 25 | 23:26
783
Стандарт

"Познаваме руснаците и знаем, че те ще останат тук. Ако някой си мисли, че Русия ще изчезне от европейската политика, това е глупаво", каза заяви унгарският премиер Виктор Орбан в подкаста MD Meets.

Той е категоричен, че въпросът за сигурността на Будапеща се определя от баланса между трите големи центъра - Берлин, Москва и Анкара.

"Това е триъгълник, който определя сигурността на Унгария. Затова трябва да намеря добро решение и за трите посоки, което ще бъде победа за унгарците", заключи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт

Още по тема Унгария
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Zar Boris
преди 0 секунди

Umen, welik i Blagoroden, misli Samo za Naroda si!!!!! Brawo ORBAN !

Откажи