Орбан получи отстъпка от санкциите върху руския петрол, но има условие

Съединените щати предоставиха на Унгария едногодишна дерогация от санкциите върху руския петрол и газ, съобщи Белият дом след срещата между американския президент Доналд Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон. Решението цели да гарантира енергийната сигурност на Унгария, която остава силно зависима от руските доставки.

Едногодишна дерогация и ангажимент за американски внос

Съгласно официалното съобщение, изключението за Унгария ще бъде валидно за срок от една година. В замяна Будапеща се е ангажирала да закупи втечнен природен газ от Съединените щати на стойност около 600 млн. долара. Представител на американските власти, цитиран от Франс прес, уточни, че тази мярка е резултат от постигнато споразумение по време на разговорите в Белия дом.

Президентът Тръмп отбеляза, че за Унгария е "много трудно да получи петрол и газ от други райони", тъй като страната няма излаз на море и разчита изцяло на тръбопроводни доставки. Той допълни, че САЩ са взели предвид "специфичните географски и икономически условия" на страната.

Изключение за тръбопроводите "Дружба" и "Турски поток"

След срещата унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Будапеща е получила "неограничено изключение от санкциите за руския петрол и газ", като определи това като "важен резултат" за енергийната сигурност на страната. По думите му, решението на Вашингтон ще позволи на Унгария да продължи да внася петрол по тръбопровода "Дружба" и газ по "Турски поток".

Премиерът Виктор Орбан потвърди пред унгарски медии, че двата основни енергийни маршрута, по които се доставя руски петрол и газ, няма да бъдат засегнати от американските санкции. "Поискахме президентът да вдигне санкциите и постигнахме споразумение", каза Орбан, като добави, че "санкциите няма да се прилагат за тези два тръбопровода".

Санкции за проекта "Пакш-2" също ще бъдат отменени

По време на същата пресконференция унгарският премиер съобщи, че САЩ отменят и санкциите, свързани със строителството на втората атомна електроцентрала "Пакш-2". Проектът се осъществява с участието на руската държавна корпорация "Росатом" и досега бе предмет на американски ограничения. "Освобождаването на 'Пакш-2' от санкции няма да бъде временно, а пълно. Това показва, че няма възражения от страна на американците срещу изграждането на новата централа", подчерта Орбан.

Решението бе потвърдено и от унгарския телевизионен канал M1, който излъчи част от изявлението му, като го определи като "значителен дипломатически успех за унгарското правителство".

Политически контекст и реакция в Европа

Облекчението идва в момент, когато унгарското правителство е под натиск от Европейския съюз да намали зависимостта си от руски енергоносители. Орбан защити решението като "жизнено необходимо" за стабилността на унгарската икономика и благосъстоянието на населението, предупреждавайки за тежки последици, ако санкциите бъдат приложени изцяло.

Социологически проучвания в Унгария показват, че въпросът за енергийната сигурност остава сред водещите теми преди предстоящите парламентарни избори. Решението на Вашингтон се възприема от анализатори като опит за постигане на баланс между санкционния натиск върху Москва и нуждите на европейските съюзници на САЩ.

