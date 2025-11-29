Унгария  отново показа зъби на Брюксел

Унгарският външен министър,Сиярто, който придружи премиерът Орбан на срещите в Кремъл с президента Владимир Путин, направи остро изказване срещу Брюксел, давайки сигнал за ново отдалечаване на Унгария от политиката на ЕС.

Унгария води независима външна политика и не се нуждае от разрешение от Брюксел за преговори с Русия, написа Петер Сиярто във Facebook, коментирайки критики от германския канцлер Фридрих Мерц.

"Ние, унгарците, не се нуждаем от разрешение или мандат от Брюксел, Берлин или когото и да било друг, за да участваме в преговори в чужбина. Независимо дали Брюксел го харесва или не, ние водим суверенна външна политика", казва Сиярто.

По-рано германският канцлер Мерц упрекна премиерът Орбан, че отива в Москва без европейски мандат за преговори и без одобрение от лидерите на ЕС.

Съмнително е, че посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъде по-ефективно от мирната му мисия през 2024 г. Ако някой има по-добра идея от нас, това е добре дошло. Просто се съмнявам, че този път посещението ще е по-успешно от миналия път. За съжаление, каза Мерц.

В петък Орбан пристигна в Москва за разговори с Путин, като впоследствие обяви, че на срещата, която продължи 4 часа са обсъждали доставката на руски енергийни ресурси за Унгария и конфликтът в Украйна. Това е четвъртата среща между Орбан и Путин от 2022 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com