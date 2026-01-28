Орбан хвърля Унгария в кампания срещу помощта за Киев

Унгария стартира тази седмица т.нар. „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейския съюз за Украйна, съобщи член на националистическото правителство на Виктор Орбан, цитиран от Франс прес. Инициативата идва в чувствителен политически момент, тъй като страната се подготвя за парламентарни избори през април.

Ходът е поредният опит да бъде легитимирана политиката на Орбан, който остава сред най-близките партньори в ЕС на руския президент Владимир Путин, въпреки санкциите, наложени заради войната на Москва срещу Украйна.

Държавният секретар Янош Наги обяви пред обществената телевизия HirTV, че писма с петицията ще бъдат изпратени до унгарските граждани. Кампанията ще бъде подкрепена и с плакати, телевизионни послания и онлайн реклама.

Чрез петицията унгарците ще могат да изразят несъгласие със „продължаването на финансирането на руско-украинската война“, със „субсидирането на украинската държава за следващите 10 години“, както и със „скока на цените на енергията в резултат на войната“. Всеки участник ще може да отбележи дали е против една, две или всички три позиции.

Отговорите трябва да бъдат изпратени до 23 март – едва три седмици преди изборите, което превръща петицията не само в обществено допитване, но и в ключов елемент от предизборната стратегия на Виктор Орбан.

