САЩ атакуват Харг – малкият остров, от който зависи петролът на Иран

Американските военни са ударили над 90 военни цели на иранския остров Харг в Персийския залив.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), нефтените съоръжения на Ислямската република, разположени там, не са били повредени от атаката.

Какво представлява остров Харг

Харг е малък остров в Персийския залив, разположен на около 25 километра от иранското крайбрежие.

Въпреки скромния си размер, той е ключов за иранската икономика и глобалния петролен пазар. Именно оттук се изнася по-голямата част от суровия петрол на страната.

Островът е централният терминал за петрол, идващ от големи находища като Ахваз, Марун и Гачсаран. Дълбоките води около него позволяват на огромни петролни танкери да се товарят директно на пристанището, което го прави едно от най-важните енергийни съоръжения в региона.

Икономическата жизнена линия на Иран

Според експерти около 90% от износа на ирански петрол преминава през терминалите на остров Харг.

Съоръженията на острова могат да съхраняват около 30 милиона барела петрол, което позволява управление на огромни количества суровина, преди тя да бъде натоварена на танкери за износ.

Заради тази роля островът често е описван като икономическата жизнена линия на страната. Всяко сериозно прекъсване на операциите там би ударило директно иранската икономика и би оказало влияние върху световните цени на петрола, предаде "Си Ен Ен" (CNN).

Защо островът е стратегическа цел

Освен икономическо значение, Харг има и сериозна военна стойност. Островът е силно охраняван и в него има военни съоръжения, включително бази и складове за ракети.

Заради това той често се разглежда като потенциална стратегическа цел в регионалните конфликти.

Последните военни действия в региона отново поставиха острова в центъра на вниманието. Американски удари са насочени срещу военни обекти на Харг, но без да бъдат поразени петролните съоръжения, тъй като евентуално разрушаване на инфраструктурата може да предизвика глобален енергиен шок.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com