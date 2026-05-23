Дойде денят Х за войната в Иран. Тръмп обявява голяма новина

САЩ и Иран са близо до сключване на споразумение за удължаване на примирието с 60 дни. Документът предвижда постепенното отваряне на Ормузкия проток и създаването на основа за преговори по ядрената програма на Ислямската република. Това беше съобщено в събота, 23 май, от Financial Times (FT). Според изданието, Съединените щати, от своя страна, ще облекчат блокадата на иранските пристанища и ще се съгласят да облекчат санкциите, както и постепенно да размразят активите на Техеран в чужбина.

Говорителят на Министерството на външните работи на Ислямската република Исмаил Багаей заяви на 23 май, че Техеран обсъжда "меморандум за разбирателство" за прекратяване на войната като първи етап, след което се планира да се уточнят детайлите на по-широкото споразумение в рамките на 30-60 дни. "Сега финализираме този меморандум за разбирателство," каза той.

"Сделката изглежда върви в правилната посока. Сега се разглежда от американците", каза един от дипломатите, запознат с преговорите. "Иранците вероятно са готови да направят големи отстъпки по ядрената енергия, но няма да го направят, докато войната продължава — това споразумение ще помогне да се преодолее тази пропаст," добави той.

Вашингтон и Техеран са близо до споразумение за прекратяване на войната, като все още има малки разногласия относно "формулировката" на няколко точки, каза журналистът на Axios Барак Равид

Очаква се САЩ и Иран да обявят проект на мирно споразумение в неделя следобед, съобщи източник, близък до разговорите, пред The Washington Times.

Според събеседника на изданието, проектопредложението е било съгласувано рано сутринта в събота, 23 май, и ще бъде представено в рамките на 24 часа.

Главните преговарящи, включително председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнър, вече са одобрили проекта, пише WT.

Документът беше изпратен на лидерите на двете страни за окончателно одобрение.

Детайлите на потенциалното споразумение за примирие остават неясни, включително как ще бъдат разрешени ключовите различия, включително съдбата на иранската ядрена програма и искането на Иран за облекчаване на санкциите.

Страните също трябва да се споразумеят как да отворят отново Ормузкия проток. Официално искане за отварянето Иран прати преди часове на САЩ срещу компенсации, които Америка да поеме.

В същото време, пакистанският преговарящ - началникът на армията фелдмаршал Асим Мунир, проведе няколко срещи, за да гарантира, че наборът е финализиран и изпратен на ръководството.

Ванс неочаквано се е върнал от Охайо, а Тръмп не отиде на сватбата на сина си. Той се очаква да се обади на лидерите на Близкия изток след като свика среща на екипа си по национална сигурност в Белия дом, което се очаква да се случи в събота вечерта, пише The Washington Times.

В същото време журналистът на Axios Барак Равид съобщи в X, цитирайки американски служител, че Съединените щати и Иран са близо до споразумение за прекратяване на войната.

Според събеседника останалите разногласия се отнасят до "формулировката" на няколко точки.

В последните часове стана ясно, че Иран, в рамките на косвени преговори със Съединените щати,е обещал да спре обогатяването на уран над 3,6% за период от 10 години, съобщи саудитският телевизионен канал Al Hadath, позовавайки се на източници.

Според тях "Иран е предложил да спре обогатяването на уран над 3,6% за 10 години." Освен това Техеран уж е изразил готовността си да "разреди уран, обогатен над 20% в страната."

Тръмп, говорейки пред Axios, оцени шансовете за "добра" сделка с Техеран и че Вашингтон ще ги "взриви на парчета" като "солидно 50/50". Той каза, че ще се срещне с преговарящите си Уиткоф, Къшнър и вероятно Ванс на 23 май. Според изданието, на следващия ден, 24 май, ръководителят на Белия дом вероятно ще реши дали да възобнови войната.

"Мисля, че ще се случи едно от две неща: или ще ги ударя по-силно от всякога, или ще подпишем благоприятно споразумение," каза той.

