Тръмп обяви решението си за удара по Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е отказал от планирания американски удар срещу Иран на 19 май.

Това е станало по искане на Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, които смятат за възможно споразумение с Техеран, предвиждащо изоставяне на ядрените оръжия от страна на Ислямската република.

Това обяви президентът на САЩ в Truth Social.

"Емирът на Катар, Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия, Мохамед бин Салман Ал Сауд, и президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, ме помолиха да отложа удара срещу Ислямска република Иран, насрочен за утре (19 май), тъй като сериозни преговори вече текат и, според тях, като велики лидери и съюзници, ще бъде сключено споразумение, което ще бъде напълно приемливо за САЩ и всички страни в Близкия изток и отвъд.", написа Тръмп.

"Важно е тази сделка да осигури липсата на ядрени оръжия за Иран," добави американският лидер. Той също така заяви, че САЩ ще възобновят ударите си по Иран, ако страните не постигнат споразумение, което да е изгодно за Вашингтон.

Тръмп заяви, че е инструктирал министъра на войната Пийт Хегсет, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн и въоръжените сили на САЩ да не извършват планирана атака срещу Иран на 19 май, но също така е наредил да бъдат готови незабавно да започнат пълномащабна атака срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение, което е благоприятно за САЩ.

