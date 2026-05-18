Анкара: Това е нечовешко варварско пиратство в международни води!

Турция официално и остро осъди бруталната намеса на Израел в международни води срещу плаващата към сектора Газа хуманитарна флотилия „Глобал Сумуд“. Анкара дефинира военната операция като „нов акт на пиратство“, съобщи Анадолската агенция (АА) за БТА, съгласно действащото споразумение за обмен на информация между двете агенции.

Атака посред бял ден и незаконен абордаж

Според официалното изявление на организаторите от „Глобал Сумуд“, израелските сили са атакували първата от лодките им „посред бял ден“, докато конвоят се е намирал в изцяло международни води. Видеовръзки и предавания на живо от борда на флотилията запечатаха драматични кадри как израелските военноморски сили прехващат и превземат плавателните съдове един по един.

Преди щурма активистите изрично бяха изпратили апел за осигуряване на сигурност по маршрута, но уви.

„Плаващ затвор“ за активисти от 40 нации

На борда на хуманитарния конвой се намират мирни граждани и хуманитарни работници от близо 40 държави, включително и от Турция. Израелският всекидневник „Йедиот Ахронот“ съобщи детайли за съдбата на пленените участници – те незабавно са били прехвърлени на специализиран военноморски кораб, трансформиран в „плаващ затвор“, преди да бъдат транспортирани под конвой към израелското пристанище в град Ашдод.

Политическият трус: „Нечовешки акт на варварство“

Турското външно министерство настоя Израел незабавно да прекрати военната интервенция и да освободи безусловно абсолютно всички задържани активисти. От ведомството подчертаха, че „атаките и политиката на сплашване“ няма да спрат глобалната солидарност с палестинците и че в момента Анкара координира действията си с други държави, за да осигури безопасното завръщане на своите сънародници.

Реакцията в социалните мрежи беше още по-експлозивна. Говорителят на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Йомер Челик направи остро изявление в платформата „Екс“ (X): „Намесата на Израел срещу флотилията „Сумуд“ е нечовешки акт на варварство.“. Той се обърна и с призив, който гласи: „Всички участници, които отстояват закона, справедливостта и правата на човека, трябва да се противопоставят на това варварство.“

