Кървава нощ в Газа: Израелски ракети убиха 9-годишно дете

Поредна нощ на насилие в ивицата Газа остави след себе си разрушения и невинни жертви. При нови въздушни удари на израелските сили бяха убити най-малко трима души, сред които и 9-годишно дете, съобщиха палестински медицински източници. Трагедията се разиграва на фона на продължаващата хуманитарна криза и липсата на изглед за трайно примирие в региона.

Детска съдба под отломките

Най-тежкият удар е поразил жилищна постройка, където е намерило смъртта си 9-годишното момче. Според медиците от болницата "Насър", детето е издъхнало от раните си малко след като е било извадено от развалините. Видеокадри, разпространени в социалните мрежи, показват отчаяните опити на близки и съседи да достигнат до оцелели под бетонните блокове само с подръчни средства.

Другите две жертви са възрастни мъже, за които се предполага, че са се намирали в близост до целите на атаката. Израелската армия (ЦАХАЛ) традиционно заявява, че ударите са насочени срещу инфраструктура на "Хамас", но местните жители твърдят, че са поразени изцяло цивилни обекти.

Хуманитарна катастрофа в развитие

Медицинските екипи в Газа работят на ръба на изтощението. Липсата на основни лекарства, гориво за генераторите и чиста вода превръщат всяка нова вълна от ранени в истинско изпитание за оцеляване. "Болниците ни се превърнаха в морги. Вече не броим само ранените, а децата, които никога няма да пораснат", коментира пред местни медии един от лекарите на терен.

Геополитическият застой

Докато поредните семейства погребват своите близки, международната общност остава разделена в усилията си за прекратяване на огъня. Преговорите за примирие боксуват, а напрежението по границата продължава да ескалира. Анализатори предупреждават, че всяка подобна цивилна жертва само подклажда още по-силен гняв и отдалечава възможността за диалог.

Светът отново наблюдава със затаен дъх случващото се в анклава, където между политическите амбиции и военните стратегии, най-високата цена продължават да плащат най-малките - децата на Газа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com