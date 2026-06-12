Лютата битка между двама астронавти кой да стъпи на Луната

Европейската космическа агенция (ЕКА) официално изрази увереност, че германски астронавт ще бъде избран да лети до Луната. Това ще се случи по време на една от двете ключови мисии до естествения спътник на Земята, които НАСА организира през 2028 г. в рамките на амбициозната програма „Артемис“ („Артемида“), предаде ДПА.

От ЕКА съобщиха, че германски представител е предвиден за мисиите „Артемис 4“ или „Артемис 5“. Въпреки че окончателното решение все още не е взето, напрежението и вълнението в европейската космическа общност растат.

Битката на ветераните: Маурер срещу Герст

Все още остава отворен въпросът кой точно ще излети от космическия център „Кенеди“ във Флорида. В момента се избира между двама от най-опитните германски кандидати са Матиас Маурер и Александър Герст.

„Убедени сме, че германски астронавт скоро ще стигне до Луната“, сподели уверено Маурер пред ДПА.

Неговият колега Александър Герст подчерта мащаба на проекта: „Изследването на Луната все още е на ранен етап. Планираме да провеждаме дългосрочни изследвания на Луната, така че през следващите години ще има много други възможности за международни астронавти.“

Предшественикът: Италия води в орбита

По-рано НАСА обяви, че италианският астронавт Лука Пармитано ще бъде първият европеец, който ще се включи в предстоящата мисия „Артемис 3“, планирана за 2027 г.

Важно е да се отбележи обаче, че тази конкретна мисия няма да кацне на повърхността. Вместо това тя ще остане в орбита около Земята, за да извършва сложни маневри и тренировки за скачване с лунни модули. Това превръща следващите мисии през 2028 г. в истинската голяма цел за стъпване на Луната.

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