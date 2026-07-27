Приятели по неволя: Ереван помоли Москва за глътка въздух

Светът настръхна след изненадващ телефонен разговор по оста Ереван – Москва, при който арменският премиер Никол Пашинян буквално притисна до стената руския президент Владимир Путин с гореща молба за помощ. Арменският експорт се задушава под тежестта на брутални руски ограничения, което принуди Пашинян да търси личната интервенция на господаря на Кремъл, за да спаси родната си икономика от тотален колапс.

Двойна игра: Удар с кадифена ръкавица зад гърба на Русия

Докато официално моли Путин за милост на пазара, Пашинян разиграва опасна геополитическа игра, която може да взриви Кавказ. В същия разговор премиерът хвърли бомбата, че Армения ще бъде напълно готова в техническо отношение за провеждането на мащабен референдум за присъединяване към Европейския съюз. Всичко това обаче ще се случи веднага щом страната депозира официалната си молба за членство в Брюксел – директен шамар за влиянието на Русия в региона.

Докъде ще стигне търпението на Кремъл?

Сега всички погледи са насочени към Москва, където Путин трябва да реши дали да вдигне икономическата блокада над Ереван, или да накаже Пашинян за заиграванията му със Запада. Опитът на Армения да седи едновременно на руския и на европейския стол се превръща в най-горещия политически трилър, чийто край остава напълно непредвидим.

