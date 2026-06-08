Ето накъде тръгва Армения с новия победител

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Армения обяви предварителните данни за резултатите от превелите се в неделя парламентарни избори след обработката на бюлетините от всички 2005 изборни секции в страната, в които гражданите упражниха правото си на глас.

В бъдещия парламент влизат четири партии. Това са партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" с 49,81% ( 727 160 гласа), следвана от "Силна Армения" на милиардера Самвел Карапетян с 23,29% (340 062 гласа), блокът партии "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 9,94% (145 097 гласа) и ПП "Просперираща Армения" на милиардера Гагик Цурукян с точно 4 процента (58 368) от гласовете, колкото е и прагът за влизане в парламента. Гласували са общо 1 476 916 граждани на страната, като избирателната активност е 59%.

"След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения", заяви арменският премиер Никол Пашинян на първата си пресконференция след парламентарните избори, провела се тази нощ в предизборния щаб на неговата партия "Граждански договор".

„Проведохме поредните парламентарни избори в Армения, в чийто резултат „Граждански договор“ спечели“, заяви Пашинян. Той добави, че партията му „ще сформира еднолично правителство“.

„В сравнение с 2021 г. „Гражданският договор“ получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за държавата, свободата, бъдещето и мира“, каза той на пресконференция след изборите.

Същевременно Пашинян се обърна към опозиционните сили, които ще влязат в следващия парламент. „Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидерът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, отново нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили, съобщава специалният пратеник на БТА в Ереван Виктор Турмаков.

Премиерът очерта и външнополитическите приоритети на правителството си: „Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“.

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