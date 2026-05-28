Изборите в Армения! Тръмп даде мощна подкрепа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "напълно и безусловно" подкрепя арменския премиер Никол Пашинян на предстоящите парламентарни избори.

Той написа специален пост в своята социална мрежа Truth Socia, като нарече Пашинян свой "голям приятел" и лидер, който прави Армения "силна, богата и много сигурна".

Според американския президент Пашинян "напълно споделя" неговата "визия за мир и просперитет за Армения и целия регион на Южен Кавказ."

Тръмп заяви, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио наскоро е посетил Армения и скоро Вашингтон и Ереван ще "стартират движение по маршрута на Тръмп".

Никол получава моята пълна и безусловна подкрепа за преизбиране на 7 юни 2026 г. С негова помощ ще изведем САЩ, Армения, Южния Кавказ и Централна Азия до безпрецедентни висоти, написа Тръмп.

Парламентарните избори в Армения ще се проведат на 7 юни, като Пашинян се изправя срещу проруската опозиция.

След посещението на Рубио, Москва втвърди тона и заплаши, че ще отмени газовия договор, въз основа на който страната получава евтино синьо гориво от Русия. Москва вече забрани вноса на цветя, минерална вода и алкохолни напитки В Армения и заплаши да забрани вноса на зеленчуци и плодове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com