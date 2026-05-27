Радев изненада Макрон! Постави България пред Европа

Премиерът Румен Радев изненада европейските лидери. Той стана първият български държавник, който отиде в Париж и Брюксел не за да даже "ДА" на всяко нещо, което поискат от него, а за да защити българския национален интерес и да заяви, че той ще е на първо място в политиката му като министър-председател. Осочено по най-важните теми като европейските пари и политиката към Украйна.

"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна, но трябва да бъдем много внимателни що се отнася до военната подкрепа. България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани и след това може да отделя средства за такива неща", заяви Радев преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон.

Европа трябваше да е водеща в преговорите с Русия, а не да се инициира от други играчи. Това, което мен ме притеснява, е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила в света. Това е риск. Трябва да има смяна на цялостната политика в Европа по отношение на Украйна", коментира Румен Радев.

"Има достатъчно европейски политици, които имат подготовката да преговарят с Русия, ситуацията там ескалира през последните дни. Много сме близо до ядрена ескалация и Европа трябва да направи много бързо преоценка", подчерта премиерът.

"Франция е наш важен съюзник и партньор с дългогодишни традиции в областта на историята на културата. Много пъти съм говорил с президента Еманюел Макрон, по чиято покана съм тук, но за първи път като премиер, така че нашите разговори този път ще имат много по-прагматична насоченост", посочи Румен Радев

Той подчерта, че с Франция, която е сред водещите ни партньори в модернизацията на българската армия, предстои да бъдат реализирани договори за доставка на 3D радари, за доставка на ново поколение гаубици, също така въоръжение за модулните, многофункционални патрулни кораби.

Премиерът изтъкна, че България и Франция споделят общи позиции по темите за европейската сигурност, енергийната диверсификация и развитието на ядрената енергетика. Той припомни съвместните усилия на двете държави в рамките на ЕС за признаването на ядрената енергия като „зелена“ и стратегически важна за бъдещето на Европа.

Радев отбеляза и значението на сътрудничеството с френската компания „Фраматом“ за доставката на свежо ядрено гориво за VI блок на АЕЦ „Козлодуй“. По думите му България ще настоява Франция да спази и ангажимента за доставката на 12-те електрически влака на „Алстом“ до края на август, тъй като това е важно условие по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред темите в разговорите с Макрон ще бъде и Република Северна Македония. Радев заяви, че именно той е поставил пред европейските лидери въпроса за вписването на македонските българи в конституцията на страната, а френският президент е бил сред първите, подкрепили тази идея.

„Вярвам, че ще осигурим подкрепата на Франция този консенсус да бъде изпълнен в пълнота“, заяви премиерът.

През 2021 година за първи път поставих въпроса пред европейските лидери за вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония. Отне ми 1 година да ги убеждавам защо това трябва да стане, сподели Радев.

"Чест прави на Еманюел Макрон, че първи го осъзна и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка от юли 2022 г. и аз вярвам, че на днешната среща ще осигурим подкрепата на Франция, така че този консенсус да се изпълнява в неговата пълнота", каза още той.

"Ще обсъдим и общите ни интереси в запазването на пълноценна кохезионна и селскостопанска политика, защото, за да имаме стратегическа автономия, ние трябва да имаме и хранителен суверенитет. В много области нашите интереси съвпадат и ние ще търсим подкрепата на Франция в критични дискусии в съвета на Европейския съюз", подчерта Радев.

Премиерът коментира и оставката на Борислав Сарафов като ръководител на Националната следствена служба. По думите му това е „важна първа стъпка“ към оздравяване на съдебната система. „Обществото очаква тези процеси отдавна, но те бяха блокирани по политически причини. Сега реформите ще се ускорят“, заяви премиерът.

Радев свърза темата и с разследванията за незаконно строителство във Варна, като намекна за възможни зависимости и натиск върху институции, свързани с решения на ДАНС отпреди година.

По-късно днес министър-председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.

В четвъртък, 28 май, премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

