Айтен Сабри: Темата за водата е един от основните приоритети на ДПС

Темата за водата е един от основните приоритети на ДПС, защото водата не е просто ресурс, тя е стратегически въпрос, свързан с националната сигурност, икономиката, земеделието, енергетиката, качеството на живот на хората. Това заяви Айтен Сабри, зам.-председател на ПГ на ДПС и на НС по време на дебата за промени в Закона за водите във времената комисия по бюджет и финанси.

ДПС води активен диалог, стратегически диалог с множество институции, експерти, представители на местната власт, на научни институти, с университетски представители, защото за нас проблемът е комплексен.

От диалога в различни общини, където обсъдихме проблемите с безводието, установихме, че проблемите са свързани най-вече с водопреносната мрежа и качеството на водата.

В тази връзка за ДПС всяка законодателна инициатива в сферата на водите и на водните ресурси трябва да бъде подчинена на няколко ключови принципа:

- гарантиран достъп на гражданите до качествена питейна вода;

- устойчиво управление на ресурсите;

- прозрачност в управлението;

- дългосрочни инвестиционни политики.

ДПС ще подкрепи промените в Закона за водите на първо четене, но ще направим предложения на второ четене, които ще са на базата на срещи, проведени с хората, с бизнеса, с общините.

