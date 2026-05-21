Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи! Пеевски сезира прокуратурата

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата, за да провери твърдения на представители на „Демократична България“, свързани с негови пътувания зад граница. В остро обръщение той обвини политическите си опоненти във фабрикуване на лъжи, манипулации и системно оклеветяване.

Пеевски заяви, че подобни действия трябва да срещнат закона "с цялата му строгост и отговорност". По думите му атаките са част от поведение на политици, които се опитват да оцелеят след тежък политически неуспех.

"Сезирам прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на ДБ във връзка с мои пътувания зад граница", заяви Делян Пеевски в позицията си.

Той определи поведението на представителите на ДБ като политически мотивирано и лишено от обществена стойност. "Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес", посочи лидерът на ДПС.

Пеевски обаче подчерта, че въпросът трябва да бъде разгледан институционално заради, по думите му, системното изричане на неистини. Според него "в името на справедливостта подобни актове на системно оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност".

В обръщението си той атакува остро политическите си опоненти, като заяви, че действията им са опит да прикрият собствената си слабост. По думите му това е "компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех".

Лидерът на ДПС допълни, че според него подобни твърдения се използват като алиби за политическо оцеляване. Той заяви, че този модел създава "токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент".

