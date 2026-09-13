Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи! Пеевски сезира прокуратурата
Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница и говори за системно оклеветяване
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Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница и говори за системно оклеветяване
ДПС-Ново начало иска имена след твърдения за злоупотреби с европейски средства и Плана за възстановяване
Няма да допуснем този въпрос да бъде подминат, заявиха от партията
Министерството няма договорни отношения с "Школо", но много от българските училища са техен клиент
Измененията, освен че съдържат противоречия с други конституционни разпоредби, променят баланса между основните органи и взаимния контрол между тях
Моето първо действие през настоящата година е да сезирам Конституционния съд, каза преди дни президентът
Става дума за разследването на журналиста от бТВ Стоян Георгиев “Слонът в стаята. Санкциите не работят”
С подписите на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, ПГ на АБВ и независимите депутати Велизар Енчев и Георги Кадиев групата на левицата внесе искане до Конститу...
Парламентарните групи на БСП и АБВ събраха необходимите подписи за сезиране на Конституционния съд по законопроекта за ратификация на дълга на стойнос...
София. Общото събрание на Върховния административен съд взе решение да изпрати в Конституционния съд пет жалби с искане за касиране на резултатите от...
София. Има внесено искане до главния прокурор Сотир Цацаров да се сезира във връзка с изказването на премиера Пламен Орешарски за уволнение на държавн...
София. Президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане за обявяване за противоконституционно Решението на Народното събрание от 19 юн...
София. ДПС иска да сезира Конституционния съд за наложения от Народното събрание мораториум върху продажбата на българска земя на чужденци до 1 януари...