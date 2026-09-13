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Съдът поема вота в Турция

Съдът поема вота в Турция

София. Общото събрание на Върховния административен съд взе решение да изпрати в Конституционния съд пет жалби с искане за касиране на резултатите от...

23 октомври | 15:27
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