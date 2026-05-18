Пеевски: Кьовеши разкри истината за Теодора Георгиева

Лидерът на ДПС Делян Пеевски излезе с остра позиция след интервюто на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за бТВ, като заяви, че „истината за Теодора Георгиева“ вече е изяснена. Според него думите на Кьовеши окончателно опровергават твърденията за натиск, заплахи и разследване около газохранилището „Чирен“.

Пеевски обяви, че случаят е изграден върху „фалшиви внушения и манипулации“, а обвиненията срещу него са клевети. В позицията си той поиска и преразглеждане на предоставената държавна охрана на Георгиева.

„Няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус“, заяви Пеевски. По думите му това са „фалшиви внушения и манипулации“, които са били многократно тиражирани в публичното пространство.

Лидерът на ДПС подчерта, че според него има „компрометирана европрокурорка“, която е злоупотребила с правомощията и поста си. Той акцентира и върху факта, че предложението за отстраняването на Теодора Георгиева е било подкрепено единодушно от 24 европейски прокурори.

„Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор“, посочи Пеевски. Според него след тези разкрития българските власти трябва да проверят основанията, на които Георгиева е получила охрана от МВР.

В позицията си Пеевски отправи и директно предупреждение към своите опоненти. „Аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети“, заяви той и допълни, че това важи особено за хора, които „злоупотребяват със служебното си положение“.

„Истината винаги излиза наяве“, подчерта лидерът на ДПС, като насочи думите си и към „най-шумните“ фигури в последните години, които по думите му са се опитвали „да яхнат не само прокуратурата, но и цялата съдебна система“.

