Кьовеши закова Теодора Еврото. Истината за разследването

Лаура Кьовеши закова Теодора Георгиева и направи на пух и прах всички опити на градската десница да защитят обвинената в тежка корупция бивша европейска прокурорка, която беше отстранена.

Теодора Георгиева, е признала на Лаура Кьовеши, че е на записа с Петьо Петров – Еврото, стана ясно от интервю на европейския главен прокурор по Би Ти Ви.

"Докладът беше представен пред колегията на Европейската прокуратура и имаше единодушно решение, че нарушенията на българския европейски прокурор са толкова сериозни, че поискахме ЕС да задейства процедурата по нейното отстраняване", обясни Лаура Кьовеши.

Тя добави, че разследването се води по закон и никой не се намесва.

"Какво точно се е случило на това видео, тя трябва да обясни. За нас това видео е свързано с начина, по който е назначена. Защото от трето място е била назначена. Какво е направила, та трябва да обясни", повтори Кьовеши.

По нейните думи делегираните прокурори са положили огромни усилия по случая.

"Те бяха подложени на голям натиск, заради многото обвинения в публичното пространство, а преди това имаше обвинения, че работят по дребни дела. Но последната година ми показа, че имаме силен екип от много отдадени прокурори", каза Кьовеши.

Тя посочи, че след отстраняването на Теодора Георгиева екипът в България е координиран от други двама прокурори. "И те постигнаха много добри резултати", добави тя.

Запитана дали е имала доверие в Борислав Сарафов каза, че вярва в закона, в процедурите, и понякога на хора, които познава много добре.

"Няма значение дали имам доверие на даден човек, но има значение да се води институционален разговор", каза още Кьовеши.

По думите й само малка част от проблемите в България били свързани с главния прокурор, по-голямата били с МВР, с Министерството на правосъдието.

Тя посочи, че през годините се е срещала с много министри у нас и в края на краищата нещата са се подобрили.

Заяви, че след изтичането на мандата й през есента, няма да влиза в политиката, няма да е прокурор, но още не е решила с какво ще продължи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com