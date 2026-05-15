Израелец с обвинения за милиони остава в ареста в България

Апелативният съд в Бургас потвърди 40-дневното временно задържане на израелски гражданин, издирван от властите в родината си по обвинения за незаконен онлайн хазарт, пране на пари и укриване на данъци. Мъжът е роден в Узбекистан и притежава израелски паспорт, а срещу него е издадена международна заповед за издирване чрез Интерпол - Йерусалим.

Според информацията, представена пред българския съд, между 2017 и края на 2019 година той е участвал в организирането и управлението на нелегална мрежа за интернет залагания на територията на Израел. Чрез различни онлайн платформи групата е реализирала незаконна хазартна дейност, от която са били спечелени около 3 милиона нови израелски шекела.

Израелските власти твърдят още, че впоследствие са били извършени множество финансови трансфери със средства, придобити от нелегалната схема. Според обвинението общата сума, свързвана с дейността, надхвърля 19 милиона нови израелски шекела.

Разследващите подозират, че средствата не са били декларирани пред данъчните власти в Израел и за тях не е бил платен дължимият данък печалба. Според израелското законодателство престъпленията, за които мъжът е издирван, могат да доведат до наказание до 39 години затвор.

Апелативните магистрати в Бургас са приели, че искането на Израел отговаря на изискванията на Европейската конвенция за екстрадиция и че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие.

Като аргументи съдът е посочил, че той не е български гражданин, няма постоянен адрес или работа в България и няма трайни връзки със страната. Според магистратите дори наето жилище не е достатъчна гаранция, че няма да напусне страната, особено предвид облекченото придвижване в рамките на Европейския съюз.

Съдът подчертава, че на този етап не разглежда дали мъжът е виновен по обвиненията, а единствено дали трябва да остане задържан, за да бъде осигурено участието му в бъдещата процедура по екстрадиция.

Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com