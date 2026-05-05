Нов старт на делото срещу Васил Божков след серия провали

Софийският градски съд ще направи днес нов опит да даде ход на делото срещу Васил Божков по обвиненията за подбудителство към убийства и опит за изнасилване. Процесът се активира отново след като преди година беше прекратен заради процесуални нарушения.

Това е пореден опит за старт на делото след серия неуспешни заседания. Случаят остава един от най-коментираните в съдебната система заради тежестта на обвиненията.

В края на януари миналата година съдът прекрати производството и върна делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения. Още преди това няколко пъти не се стигна до реално начало на процеса, което допълнително забави развитието му.

Според обвинението Васил Божков е подбудител към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова. Освен това той отговаря и по обвинение за опит за изнасилване на Мария Филипова, извършен в периода, когато тя е оглавявала Комисията по хазарта.

По делото има и втори подсъдим - Николай Станков, когото прокуратурата посочва като физически извършител на убийството на Йордан Динев през 2012 г. Очаква се съдът да направи нов опит да даде ход на процеса и да определи следващите стъпки по разглеждането на казуса.

