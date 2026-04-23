След оставката! Ето къде отива Сарафов

Борислав Сарафов се връща в Национална следствена служба като неин директор и заместник-главен прокурор по разследването. Това съобщи Стефан Петров от Прокурорската колегия, предаде Нова тв. Така прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и тя даде съгласие.

Петров посочва, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил готовност да подаде оставка. По думите му това е станало формално в сряда. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано през следващата седмица, предава още Нова.

Според Петров Висшият съдебен съвет (ВСС) традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система.

В същото време са изготвени и правила за отстраняването на члена на ВСС Йордан Стоев, като те са аналогични на вече прилаганите процедури по казуса с Иван Гешев. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор.

„Господин Сарафов оттегли съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор. Това е негова лична преценка. Ние не можем да задължим някого да изпълнява функции, ако той не желае. Процедурата беше спазена и беше назначен най-старшият заместник главен прокурор.“, заяви в интервю за бТВ Огнян Дамянов, който е член на ВСС.

По думите на Дамянов, решението не е било изненадващо.

„Лично мен ме уведоми във вторник сутринта, че ще депозира такъв документ. Истината е, че той е имал подобно намерение още от края на миналата година. Това не беше нещо внезапно, а по-скоро въпрос на момент, в който да бъде реализирано“, каза той Огнян Дамянов.

„Не мога да кажа защо точно сега. Това е решение на самия Сарафов. Но ще подчертая – няма решение на Конституционния съд по този казус и затова дори има образувано тълкувателно дело. Това показва, че нормата не е толкова ясна, колкото се твърди“, заяви Дамянов.

Протестите и обществените реакции срещу Сарафов поставят въпроса за ролята на натиска върху съдебната система.

„Натискът – независимо от кого идва – не води до добро за системата. Ако при всяко обществено недоволство сменяме главния прокурор, това няма да доведе до стабилност. Трябва да има баланс между обществените очаквания и независимостта на съдебната власт“, обясни Огнян Дамянов.

Новият и.ф. главен прокурор е дългогодишен магистрат и заместник на Сарафов, каза още той.

„Познавам Ваня Стефанова от 35 години. Тя е изключително почтен човек и отличен прокурор. За мен това е достатъчно. Разбира се, тя ще изпълнява функциите временно – до 6 месеца, така че не бива да очакваме радикални промени за толкова кратък период“, уточни Дамянов.

