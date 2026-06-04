Решиха съдбата на убиеца с АТВ-то

Никола Бургазлиев остава в арест. Днес в Бургаския окръжен съд започна разпоредителното заседание срещу младежа, обвинен, че миналото лято в курорта Слънчев бряг уби с АТВ 35-годишна жена и рани няколко деца.

Още преди началото на заседанието близки и роднини на Христина се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас с настояване за справедлив процес и тежко наказание за обвиняемия.

По време на заседанието Бургазлиев за първи път се обърна директно към близките на загиналата и към сина ѝ - Мартин.

Според присъстващи в залата той е поискал прошка и е заявил, че никога не е искал да нарани нито жената, нито детето.

Бургазлиев е обещал още, че ако бъде освободен от ареста, ще работи и ще дарява изкараните средства за лечението на момчето.

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