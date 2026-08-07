Видео с 12-годишно момче задейства прокуратурата

Районната прокуратура в Перник разследва случай на принуда и физическо насилие над момче на 12 години от Радомир, след като видеоклип със случилото се е бил разпространен в социална мрежа. По първоначални данни детето е било заставяно да извършва действия против волята си, като спрямо него е упражнен побой. Разследването е по бързо производство и е за предполагаема принуда, извършена в съучастие. Видеозаписът ще бъде приобщен като доказателство по делото.

От Апелативната прокуратура в София уточняват, че престъплението е извършено в периода от все още неустановена дата до 4 август в Радомир.

Пострадалото момче вече е установено от разследващите. С него се извършват неотложни процесуално-следствени действия в присъствието на майка му като негов законен представител.

Предстои детето да премине медицински преглед, след който ще бъде изготвена и съдебномедицинска експертиза. Тя трябва да установи характера и степента на евентуалните травматични увреждания.

Разследващите ще разпитат и свидетели, които могат да дадат информация за случилото се. Разпространеният в социалната мрежа видеоклип също ще бъде иззет и приобщен към доказателствения материал.

Към момента прокуратурата не съобщава колко души се проверяват за участие в случая, нито дали има задържани или привлечени като обвиняеми. Тези обстоятелства тепърва трябва да бъдат изяснени в хода на бързото производство.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Перник, Териториално отделение - Радомир.