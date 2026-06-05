Трима многократно осъждани са обвинени за фалшиви евро край Своге

Окръжна прокуратура-София повдигна обвинения на трима многократно осъждани мъже по досъдебно производство за подправени парични знаци. Те са привлечени към наказателна отговорност за прокарване и опит за прокарване в обращение на неистински банкноти, за изготвяне и опит за изготвяне на фалшиви пари, както и за укриване на предмети, материали и средства, предназначени за производството им.

Двама от обвиняемите са задържани до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска постоянния им арест. Третият е с парична гаранция заради тежкото му здравословно състояние.

Обвинения след плащания с фалшиви 20 евро

Разследването е започнало след случаи от 2 юни в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге. Според прокуратурата при заплащане на покупки там са били прокарани в обращение 3 подправени банкноти с номинал 20 евро.

По същото време в един от търговските обекти е направен и опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал. Именно тези случаи са насочили разследващите към предполагаемата схема и към адрес в село Реброво, където по-късно са открити материали и техника.

Техника, заготовки и хиляди холограмни стикери

Прокуратурата съобщи, че от май 2026 г. до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в село Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци.

При процесуално-следствените действия са открити и иззети 6 принтера, 2 плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи. На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изработване на неистински банкноти.

Друг случай с фалшиви евро в Тетевен

БТА припомня, че преди 2 дни 35-годишен мъж беше задържан в Тетевен за прокарване в обращение на неистински парични знаци. Сигналът е бил подаден на 2 юни от търговски обекти в града, след което са предприети незабавни издирвателни действия.

Установен е мъж от тетевенското село Градежница. При личния му обиск са намерени 20 банкноти с номинал 10 евро, 8 банкноти с номинал 20 евро и 2 банкноти с номинал 5 евро - общо 370 евро.

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