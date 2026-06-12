Трима многократно осъждани са обвинени за фалшиви евро край Своге
Прокуратурата ще иска постоянен арест за двама от тях, а третият е с парична гаранция заради тежко здравословно състояние
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Прокуратурата ще иска постоянен арест за двама от тях, а третият е с парична гаранция заради тежко здравословно състояние
Търговци подават сигнали, санкциите стигат до 8 години затвор
Журналистът на NOVA Николай Дойнов стана жертва на измама по празниците. За това призна самият той в „Интервюто в Новините на NOVA“.По повод въвеждане...
Три тайни печатници за фалшиви евро бяха разбити при специализираната операция с участие на прокурори от Плевен, разследващи полицаи и агенти на ДАНС...
Досъдебно производство за прокарване в обръщение на фалшиви 100 евро е образувано срещу 29-годишна с постановление на Окръжна прокуратура, съобщиха от...